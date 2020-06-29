За фейк о интимной связи несовершеннолетней со взрослым мужчиной пойдёт под суд 21-летний челябинец

Мужчина подозревается в создании ложных фото и видео.

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В Челябинске за клевету в отношении несовершеннолетней будут судить 21-летнего мужчину. Молодой человек разместил фейк о том, что девушка вступала в интимную связь с другим человеком.



Для создания контента подозреваемый приложил некоторое количество усилий. Сначала мужчина нанёс на фото жертвы непристойные слова со своего домашнего компьютера. Затем он прибег к видео-монтажу. Молодой человек подделал запись.

«Он произвел монтаж видеозаписи с использованием фотографии несовершеннолетней и сообщением о вступлении в интимную близость с неустановленным лицом. В дальнейшем, разместил указанную фотографию и видеозапись в социальной сети, тем самым обеспечил свободный доступ к просмотру неограниченному кругу лиц»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Теперь за свои действия 21-летний челябинец пойдёт под суд. Прокуратура утвердила в его отношении обвинительный акт по части 2 статьи «Клевета» УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд, где его рассмотрят по существу.

За свои действия челябинец может заплатить штраф до миллиона рублей или отработать 240 часов.