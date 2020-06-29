«С любовью и вниманием к деталям»: в Челябинске появятся новые клумбы и скамейки

Объекты могут установить в центре города.

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Новая уличная мебель появится в Челябинске. Кубически клумбы с деревьями, а также скамейки похожей формы в скором времени украсят областную столицу. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» объявил главный архитектор города Павел Крутолапов.



Фотографии объектов благоустройства он выложил на своей странице. На них видно несколько клумб рядом с уже посаженными деревьями, а также завёрнутые в упаковку плиты, похожие на скамейки. Сам чиновник сообщил, что все объекты сделаны с любовью к деталям.

«Как важно любить то, что делаешь! В Челябинске скоро появится уличная мебель сделанная с любовью и вниманием к деталям!»— написал на своей странице в «Фейсбуке» главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

О том, где именно установят клумбы и скамейки Павел Крутолапов не сообщил. Однако, по данным СМИ, челябинцам стоит ожидать появления новых объектов в центре города, в частности на Кировке, набережной и площади Революции.