В Челябинске мужчину, убившего студентку, приговорили к 9,5 годам лишения свободы

Много лет они встречались, но девушка пыталась прекратить отношения.

Послушать 00:00

Суд Калининского района Челябинска принял решение по уголовному делу в отношении Антона Коновалова. 25-летний мужчина встречался со своей жертвой Ольгой Рыбалко семь лет. Но когда отношения стали портиться, молодой человек не смог перенести расставания.

Трагедия произошла еще 2 ноября 2018 года, когда Антон Коновалов пришел к Ольге домой, для того, чтобы сделать ей предложение. К тому моменту пара уже рассталась. После отказа девушки, Антон Коновалов избил девушку тупым предметом, а после нанес не менее 15 ударов ножом. Родители девушки услышали шум и вызвали скорую помощь, но их дочь скончалась до того, как прибыли медики.

Ранее Антон подписал признание, однако после отказался от него, утверждая, что не убивал Ольгу.

«Суд квалифицирует действия Коновалова по части 1 статьи 105 УК РФ как убийство, то есть причинение умышленной смерти человека. С учетом сведений о личности Коновалова, в совокупности с данными, приведенными в заключении комиссии судебно-психиатрических экспертов на момент совершения преступления суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. И назначает ему наказание на срок 9 лет 6 месяцев», — сообщили сайту «Первый областной» в суде Калининского района.

Кроме того, суд частично удовлетворил требование родителей погибшей Ольги, которым Антон Коновалов будет обязан выплатить по семьсот тысяч рублей.