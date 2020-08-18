Под суд пойдёт бывший директор сада имени Пушкина

Её обвиняют в халатности с ущербом в 4,9 миллионов рублей.

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя «Горсада имени Пушкина». Она пойдёт под суд по части 1 статьи «Халатность».



По данным правоохранительных органов, эпизод, из-за которого бывший руководитель может лишиться свободы, произошёл в период 2018 — 2019 годов. Он связан с арендой перехода на площади Революции.

«В следствии недобросовестного отношения к должностным обязанностям, без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества, подземного перехода под площадью Революции. Данными преступными действиями она причинили ущерб муниципальному учреждению в сумме более 4,9 млн. рублей»,— отметили в областном СУ СКР.

В следственном комитете уточняют, что в отношении обвиняемой собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина экс-руководителя будет доказана, она может получить штраф до 120 000 рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, либо арест на срок до 3-х месяцев.