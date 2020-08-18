Расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Челябинска завершено

Об этом сообщили сегодня в региональном Следственном комитете.

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Напомним, его обвиняют в получении крупной взятки.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по части 6 статьи 290 УК РФ „получение взятки в особо крупном размере“. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения»,— сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, по данным следствия, Евгений Тефтелев и второй соучастник преступления в течение четырёх лет — с 2015 по 2019 годы — частями получали взятку в размере 2,5 миллионов рублей от представителя одной из коммерческих организаций. А платил он высокопоставленным лицам за то, чтобы те оказывали ему общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством недвижимости в Челябинске. На время расследования дела на имущество Тефтелева в размере 60 миллионов рублей был наложен арест.

Отметим, что сам экс-мэр Челябинска вину свою полностью признал и заключил досудебное соглашение.