Минэкологии и мэрия Челябинска выступают в суде против строительства около городского бора

Возведение объекта нанесёт ущерб уникальной природе.

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Объект благоустройства и отдыха хотят возвести в Челябинске неподалёку от городского бора. Однако стройка может нанести ущерб уникальной природе города, считают в мэрии Челябинска, а также в министерстве экологии области. И оба выступают в суде против данного строительства.

Возвести объект благоустройства, отдыха и спорта без зрителей запланировала ООО «СКЦ «Стиль жизни» на Лесопарковой, 4. Однако этот участок со всех сторон окружён памятником природы регионального значения «Челябинский городской бор», а значит, и доступ к строительной площадке будет именно через бор. Однако грузовики, доставляющие стройматериалы, и прочие действия строителей могут погубить бор. В связи с этим администрация Челябинска подала в суд, чтобы строительство запретили. Застройщик тоже не стал «отставать», и подал иск в Арбитражный суд, чтобы оспорить отказ в выдаче разрешения на строительство.

«Хотя данный земельный участок не входит в границы бора, вызывает серьезные опасения тот факт, что застройщик не смог обосновать, каким образом к участку будут подведены сети, подъездные пути, доставляться стройматериалы без ущерба для Челябинского бора. Поэтому министерство экологии считает обоснованным отказ администрации города в предоставлении земельного участка. Мы также намерены поддерживать это решение в суде. Необходимо сделать все, чтобы снизить и без того избыточную нагрузку на городской бор, сделать все возможное для сохранения памятника природы»,— сказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также замминистра призывает общественность и эко-активистов поддержать министерство в вопросе сохранения Челябинского бора.