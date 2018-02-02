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/ Пенсионерка угодила под колеса на пешеходном переходе в Миассе

Пенсионерка угодила под колеса на пешеходном переходе в Миассе

Травмированную женщину увезли в больницу.
вчера в 17:35
  |  Происшествия

В Миассе 2 февраля пенсионерка оказалась под колесами автомобиля «Ниссан». Как установили сотрудники ГИБДД, женщина переходила проспект Макеева по «зебре», и в это время на нее наехала машина. До приезда «скорой» пенсионерка оставалась лежать на асфальте, посильную помощь ей пытались оказать очевидцы.

2 февраля в 13:50 в городе Миасс водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. — прокомментировала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД города Миасс Дарья Лунева.

Добавим, что сбивший пенсионерку водитель имеет большой водительский стаж. Он управляет автомобилем уже 18 лет.

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