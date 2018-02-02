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Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Челябинском

В результате аварии четыре человека погибли, трое доставлены в больницы.
сегодня в 13:01
  |  Общество

Один пострадавший остается в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи городской клинической больницы № 8. Характер травм других уточняется.

В результате ДТП четыре человека погибли, трех пострадавших развезли по больницам города. Один в тяжелом состоянии находится в ГКБ № 8, состояние еще двоих — средней степени тяжести. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева.

По информации очевидцев, погибшие в результате аварии — две женщины и два мужчины. По предварительной информации, в одном авто было три человека: два мужчины приблизительно 50-и лет сидели впереди, женщина около 40 лет ехала на заднем сиденье, всем им выжить не удалось. Еще одна погибшая — женщина около 48 лет — была во второй иномарке.

В подробностях и обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы. С утра сегодняшнего дня они работают на месте ЧП.

В утреннее время на Бродокалмакском тракте в районе остановки «Сад учителей» произошло дорожно-транспортное происшествие. При неустановленных обстоятельствах произошло лобовое столкновение двух автомобилей, четыре человека скончались на месте ДТП. — уточнили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Свидетели аварии, которые ехали за серебристым «Мицубиси», утверждают, что встречную белую машину этой же марки резко развернуло, после этого она катилась боком, в этот момент и произошло столкновение.

Напомним, на Бродокалмакском тракте столкнулись два автомобиля «Мицубиси». В результате аварии четыре человека погибли, трое доставлены в больницы.

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