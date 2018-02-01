/ 4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ

Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Накануне, 31 января, в Тракторозаводском районе Челябинска 4-летний ребенок пострадал в аварии. Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП. Известно, что малыш ехал без специального кресла.

31 января в 14:10 на улице Грибоедова возле дома № 49 водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2105 и пассажир автомобиля ВАЗ-2105, мальчик 2013 года рождения, получили телесные повреждения. Ребенок находился на заднем сидении автомобиля без детского удерживающего устройства и получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Отметим, что еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в тот же день в центре города. 18-летний водитель ВАЗ-21102 спровоцировал массовую аварию на проспекте Ленина. Там после столкновения с отечественной легковушкой «Хендай Солярис» изменил траекторию движения и ударился об автомобиль «Шевроле Нива». В результате пострадала 15-летняя пассажирка ВАЗа.

