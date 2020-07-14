Под колеса «Лады» попал переходивший дорогу на «красный» челябинец

Пешеход получил телесные повреждения.

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В Челябинске под колеса отечественной легковушки попал 55-летний мужчина. Пешеход находился на проезжей части, когда ему горел «красный». ДТП произошло утром 13 июля на перекрестке рядом с домом 2б/2 на проспекте Победы.

«Двадцати пяти летний водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора», — пояснили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Пострадавшему пешеходу назначено амбулаторное лечение.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 50 ДТП, шесть — с пострадавшими. Выявлено 15 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения или отказывались от освидетельствования. Шесть водителей не должны были управлять авто, так как лишены прав за нарушения ПДД.