Пешеход и водитель маршрутки подрались в Челябинске

Столкновение случилось в районе улицы Доватора.

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В Челябинске пешеход и водитель маршрутки устроили драку прямо на проезжей части. Инцидент произошёл сегодня, 26 июня, в районе улицы Доватора.



Стычку двух мужчин снял житель Челябинска, который был пассажиром маршрутного такси № 85. По его словам, обоим участникам потасовки за 60 лет, а инициатором конфликта стал именно пешеход.

«Драка водителя и пешехода прямо на проезжей части дороги! Просто пешеход напал на водителя, выволок из машины и стал душить. Водитель остановился перед зеброй, пешеход решил, что тот на него наехал. Стал стучать по двери, потом выволок из кабины»,— рассказал «Первому областному» житель Челябинска.

Отметим, что последние секунды драки попали на видео. На кадрах записи видно двух дерущихся мужчин. Один из них — в синей кепке, другой — в кожаной куртке. Мужчина в кепке повалил «соперника», после чего очевидцы принялись разнимать бойцов.