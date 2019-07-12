В Миассе за два дня произошло несколько пожаров

Одно из возгораний было предотвращено сегодня ночью.

На территории Миасского городского округа за последние дни произошло несколько пожаров. Работникам пожарной охраны удалось их ликвидировать.

Вчера, 11 июля, в Миассе на улице Ленина пламя охватило легковой автомобиль «ВАЗ-2107». К месту происшествия выехала машина пожарной охраны. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства. При пожаре никто не пострадал. Огонь вызвал повреждения моторный отсек автомобиля.

Тем же днем произошел пожар в районе посёлка Бирюковского. Из-за неосторожности жителей загорелась трава. Возгорание было ликвидировано добровольной пожарной командой.

Также сегодня ночью, 12 июля, неизвестные подожгли мусор в поселке Новоандреевке Миасского городского округа. Пожар также был успешно локализован.

В связи с наступлением жары на Южный Урал, редакция сайта «Первый областной» настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о возгораниях в органы пожарной охраны.