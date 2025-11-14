Почти 7 млн перевел мошенникам житель Чебаркуля после звонка о посылке

Даже услышав переговоры аферистов, парень поверил в «безопасные счета» и провел более 60 переводов для «аннулирования заявок»

В Чебаркуле возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 6,7 миллиона рублей. Эти деньги под давлением телефонных собеседников перевел на неизвестные счета 24-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

А начался розыгрыш схемы с посылки: молодому человеку позвонил якобы сотрудник почтовой службы и попросил подтвердить личность через чат мессенджера для получения посылки. В процессе получателя переадресовали на сайт «Госуслуги», куда он зашел, используя свой логин и пароль.

«Все, мы зашли, сейчас все оформим, главное, чтобы он никому не позвонил», — услышав эту фразу в телефоне, житель Чебаркуля положил трубку. И все могло закончиться, но не тут-то было: ему в электронную почту тут же пришло письмо с информацией о взломе аккаунта, инициированном недружественной страной, и просьбой перезвонить по указанному номеру телефона.

Дальше все прошло как по нотам: не давая подумать, парню звонили правоохранители, банкиры и так далее, которые убедили его в необходимости «аннулирования» фиктивных кредитных заявок от его имени путем перевода денежных средств на «безопасные счета».



«С целью воздействия на мужчину злоумышленники придумывали все новые способы манипуляций и давления, в том числе обвинили в даче взятки должностному лицу, а также предупредили, что он стал ненадежным клиентом банка. Мужчине пришлось не только занимать требуемые телефонными собеседниками суммы, но и вовлекать тех, кто согласился ему помочь, в переписку с лжесотрудниками», — рассказали в полиции.

Под постоянным психологическим давлением, угрозами и обвинениями в совершении преступлений мужчина совершил 64 денежных перевода на счета различных физических лиц на общую сумму около 6,7 миллиона рублей, из которых 900 тысяч — это личные сбережения потерпевшего, а остальное — деньги, взятые в долг.

Только когда у него потребовали уплатить НДФЛ с суммы свыше 6 миллионов рублей, чебаркулец обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.