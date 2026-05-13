Селекционер из Магнитогорска назвал ошибкой желание вывести одуванчик с участка

Какие ценности таит в себе это растение

Каждый год с приходом тепла в Челябинской области повсеместно появляются яркие одуванчики — растения, которые одни считают злостным сорняком, а другие — ценным даром природы. К Всемирному дню одуванчика, который ежегодно отмечается 13 мая, журналист ИА «Первое областное» поговорила с селекционером из Магнитогорска Александром Сидельниковым и выяснила, почему это растение заслуживает уважения.

Одуванчик — это многолетнее растение семейства астровые. Оно очень неприхотливое, и оттого жизнеспособное: одуванчик размножается и с помощью частей корневища, и с помощью семян. Причем один хорошо развитый куст может дать до полутора тысяч семян. Неудивительно, что с наступлением весны южноуральцы встречают эти яркие цветы и на газонах, и в парках, и на своих дачных участках, и даже в лесах.

Но, например, лет 150 назад россияне не знали о существовании одуванчиков, отметил Александр Сидельников.

«Александр Пушкин, к примеру, никогда не видел одуванчики. Это растение мы завезли лет 150 назад из Центральной Европы, когда были все эти торговые пути. И он, можно сказать, нашел здесь вторую Родину»,— рассказал селекционер.

И это очень хорошо, поскольку одуванчик — ценное лекарственное растение.

«У него отличный минеральный состав, много магния, железа. Есть и горечи, которые позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, печени. Сейчас, наверное, ни в одном растении мы столько всего полезного не найдем»,— добавил Александр Сидельников.

На протяжении многих лет травники охотно добавляют корни одуванчика в лекарственные сборы: они помогают улучшить пищеварение и действуют как желчегонное средство. Но и листья одуванчиков очень полезны, часто их добавляют в салаты.

Александр Сидельников напомнил, что немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете очень любил салат из одуванчиков. С наступлением весны это было одно из основных блюд в его рационе. Кстати, поэт считал, что именно салат из одуванчиков помогал ему оставаться активным до преклонных лет.

«Если хотите последовать примеру Гете и использовать листья одуванчика как салатную культуру, нужно, чтобы одуванчик был отбеленный. То есть как мы поступаем? Берем кусок рубероида или непрозрачное ведро и накрываем куст на 7—10 дней. За это время листья теряют хлорофилл и становятся более нежными, сильная горечь уходит»,— поделился селекционер.

Салаты и витамины — все это, конечно, хорошо. Но что делать, если эти яркие весенние цветы заняли весь дачный участок и нет ни одного свободного уголка, чтобы посадить то, что хочется?

«Лучший способ избавиться от одуванчика — выкопать его целиком с корневищем. Сейчас есть такие приспособления. Если же такой возможности нет, нужно просто несколько раз срубить его, даже на уровне почвы. Как правило, хватает трех раз, и растение гибнет»,— поделился Александр Сидельников.

Но избавляться от такого «сорняка» селекционер все же не рекомендует. Даже если употреблять одуванчик в пищу нет никакого желания, это растение сослужит хорошую службу в борьбе с вредителями.

«Горечи, которые содержатся в листьях одуванчика, можно использовать против тли, всевозможных гусениц. Чтобы получить такой достаточно эффективный раствор, нужно подсушить листья, а затем залить их водой. На ведро воды нужно примерно литровую банку таких листьев. Оставляем на солнышке на сутки, и раствор готов»,— подсказал селекционер.

При этом он подчеркнул, что если вредителей слишком много, то одним одуванчиком, конечно, не обойтись. А на начальных стадиях такой раствор — хорошая биологическая защита.

Кстати, в России насчитывается около 250 видов этого растения, а в мире — около двух тысяч. Но чаще всего встречается одуванчик лекарственный — эти яркие желтые «цыплята», которые заселяют все вокруг с наступлением плюсовых температур.