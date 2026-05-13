Часть Советского района Челябинска останется без воды на весь день 13 мая

Какие адреса попадают под отключение

Сегодня, 13 мая, более чем в 110 домах в Советском районе Челябинска не будет горячей и холодной воды с 9:00 до 20:00. Как сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ», отключение необходимо для проведения ремонтных работ на водоводе.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Белорецкая, 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б;

Блюхера, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 94, 94в, 96, 96а, 100;

Братская, 2а, 3а, 3б;

Горьковская, 6, 11, 13;

Дарвина, 14, 18, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115;

Днепропетровская, 4, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20;

Знаменская, 1б, 3, 3б, 4, 12;

Кузнецова, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 33;

Мебельная, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а;

Некрасовская, 17, 19, 27;

Рылеева, 2б, 2в;

Толбухина, 3, 3а;

Центральная, 8;

Чарчана, 20, 24;

Ярославская, 2, 3, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 15, 16.

Уточняется, что к социальным учреждениям организуют подвоз воды.

На это же время без ресурса из-за работ на водоводе останутся жители домов № 3 и 5 по улице Овчинникова и № 4, 6, 6а, 6б, 8а, 9 по улице Разина.

Челябинцев просят набрать необходимый запас.

