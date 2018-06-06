/ Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов

Женщина присвоила более 700 тысяч рублей.

47-летняя сотрудница отделения почтовой связи наживалась на пожилых людях. Почтальон получала наличные для доставки пенсий и социальных выплат, но находила им другое применение. Она присвоила деньги 52 граждан, «заработав» более 700 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся, было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме, в целях погашения ущерба продала квартиру в Челябинске и переехала жить в частный дом в Копейска, возместив ущерб в размере около 420 тысяч рублей. — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В результате женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В Управлении федеральной почтовой связи по Челябинской области добавили, что нарушения удалось выявить только в результате внутренней проверки. После этого к работе привлекли правоохранителей, а сотрудницу отстранили от работы.

Денежные средства будут полностью возвращены. — заявили в УФСП по региону.

В ведомстве заверили, что уделяют особое внимание изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с деньгами.