/ Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня

На жителей двух областей приходится 60% входящего потока международной посылочной почты в Уральский регион.

Время доставки почты между Челябинской и Свердловской областью сократилось до одного дня из-за открытия дополнительного почтового маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Почты России.

Новый оптимизированный маршрут Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург сократил сроки доставки почты и позволил осуществлять посылочный обмен между регионами в течение одного дня. Его протяженность 450 километров, маршрут обслуживается почтовым автотранспортом повышенной тоннажности и курсирует ежедневно. Челябинская почта, кроме адресатов в Екатеринбурге, также будет направляться транзитом в северные и восточные регионы страны. — рассказали в пресс-службе «Почты России».

По данным учреждения за прошедший год, на жителей Челябинской и Свердловской областей приходится 60% всего входящего потока международной посылочной почты в Уральский регион, а это свыше 16 миллионов международных отправлений.

За последние полгода — это третий новый почтовый маршрут, который открыт на территории макрорегиона Урал Почты России. Пересмотр логистических схем почтовых обменов и открытие новых маршрутов направлены в первую очередь на соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, а также обусловлен ростом объемов посылочной почты, включая международный трафик. — приводит пресс- служба слова директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева.

Отметим, что макрорегиона Урал Почты России включает 6 региональных филиалов, это Челябинский, Свердловский, Курганский, Тюменский, Ханты-Мансийский и Ямальский. Протяженность маршрутов при этом превышает 271 тыс. км.