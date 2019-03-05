/ В создании фиктивной очереди обвинили сотрудников «Почты России»

В ведомстве прокомментировали видеозапись, появившуюся в сети.

В искусственном создании очереди заподозрили сотрудников «Почты России» по адресу Ленина, 64 в понедельник, 4 марта. Видео, на котором сотрудница отделения самостоятельно распечатывает электронные талоны, выложила в сеть жительница Челябинска Ольга Плеханова.

Частенько по работе отправляю письма, и каждый раз удивляюсь неисчерпаемости абсурда, Но сегодня произошло что-то совсем странное! Специалисты ФГУП «Почта России» наконец-то показали, как надо увеличивать поток клиентов! Сотрудники отделения 80 сами распечатывают для себя десятки талонов электронной очереди и что-то с ними химичат за стеклом, пока реальные посетители ждут.

— пишет Ольга Плеханова на своей странице во «Вконтакте».

Как пишет Ольга на своей странице во «ВКонтакте», замначальника отделения признается, что так сотрудники почты повышают статистику. Видеозапись активно обсуждали в социальных сетях. Кто-то рассказал, что часто замечали подобное и в других отделениях. Однако, в «Почте России» сайту «Первый областной» сказали, что в работе очереди был зафиксирован сбой.

Сотрудники отделения самостоятельно пытались перезагрузить и наладить работу киоска регистратора. Не сумев самостоятельно устранить неполадку, подали заявку подрядчику на ремонт электронной очереди. После обеда неполадка была устранена, работа электронной очереди восстановлена.

— рассказала сайту «Первый областной» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Кроме того, в «Почте России» отметили, что по данному факту будет проведена проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие решения.