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/ Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня

Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня

В крупных городах хотят построить логистические хабы.
сегодня в 18:22
  |  Общество

Получить интернет-заказы по почте теперь станет проще. Если посылку формировали в Москве, то уже через два дня она будет дожидаться адресата в почтовом отделении. Для сокращения сроков доставки в 38 городах построят логистические хабы, где будут базироваться представительства онлайн-магазинов.

Первые такие центры появятся уже в 2019 году — в Москве, Томске, Тюмени и Оренбурге. Однако эксперты предупреждают, что приобрести быстро любой товар всё равно не получится: интернет-магазины будут оставлять на хранении в хабах только самую популярную продукцию. — сообщают Известия.

При этом на цены для покупателей возведение таких логистических центров повлиять не должно.

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