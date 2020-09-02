По следам новостей из Сатки: из общежития выселили студентов колледжа культуры в Миассе

Возмущённые родители не знают, что им делать, поскольку денег снимать жильё нет.

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История с закрытием общежития, в котором проживали студенты саткинского медицинского техникума подняла волну недовольств среди родителей и студентов других колледжей. Оказывается, подобная проблема существует не только в Сатке. Без общежития остались и студенты миасского колледжа культуры, многим теперь приходится снимать квартиры за свой счёт. Об этом сайту «Первый областной» рассказала одна из читательниц.

«Прочитала новость о студентах в Сатке и возмущена до предела. Почему никто не пишет о студентах миасского колледжа культуры, которые остались без общежития? В нем проживало около 100 иногородних студентов! После ухода в марте на удаленное обучение нашим детям сообщили, что в общежитии рухнули перекрытия и надо забрать вещи. В первых числах августа получена информация, что здание общежития признано аварийным и подлежащим сносу»,— рассказала Елена Балабуева.

Женщина рассказала, что накануне начала учебного года студентов поставили практически перед фактом: в общежитии жить невозможно — нужно снимать жилье.

«Для нас с дочерью было очень важно наличие общежития при учебном заведении, так как материальное положение не позволяет снимать жильё»,— добавила родительница студентки.

В миасском колледже культуры корреспонденту «Первого областного» подтвердили, что здание находится в аварийном состоянии и, скорее всего, подлежит сносу, что стало причиной его закрытия. Будет ли построено новое общежитие — пока не известно. Многие студенты уже самостоятельно сняли жильё, остальным оказывают содействие.

«Тем студентам, которые не смогли снять жильё, предоставляются квартиры в муниципальном общежитии. Но там сейчас есть небольшие нюансы, над которыми мы работаем. В профилактории „Синегорье“ предоставляют места, но, опять же, у них не закрыт финансовый год, поэтому им необходимо дообслужить тех, у кого контракт ещё не закрыт, а уже потом заниматься нашим колледжем»,— рассказала «Первому областному» заведующая учебной частью колледжа культуры в Миассе Наталья Ролина.

Миасский колледж культуры подведомственен Министерству культуры Челябинской области. В ведомстве отметили, что проблема известна давно. Знают о ней и в правительстве региона. За зданием ведется наблюдение, а ситуацию держат на контроле.

«При должностном осмотре здания — было заказано обследование — обнаружились ещё большие проблемы, чем были видны визуально, поэтому было принято решение расселить студентов. Сейчас принимается решение о дальнейшей судьбе здания, поскольку ещё и с фундаментом вскрылись определённые сложности. Скорее всего, будет признан тот факт, что проводить ремонт здания нецелесообразно и лучше его снести и построить совершенно новое, что всем больше всего импонирует. Но пока это не задокументировано, всё ещё решается»,— прокомментировала «Первому областному» ситуацию начальник отдела учебных заведений и организационно-контрольной работы Минкульта Челябинской области Светлана Сычева.

Тем не менее, факт остается фактом: в настоящее время проживать в аварийном здании студентам не представляется возможным. Это опасно в том числе и для их жизни и здоровья. Пока решается судьба общежития, большинству студентов миасского «кулька» придется решать вопрос с жильем своими силами.