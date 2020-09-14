Иностранные студенты смогут вернуться в Россию во второй половине сентября

В страну будут впускать только тех, с чьими государствами открыты границы.

Послушать 00:00

Студенты-первокурсники из-за рубежа смогут приехать в Россию на учёбу во второй половине сентября. Доступ в страну при этом будет открыт только для обучающихся из стран, с которыми у РФ открыты границы. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. При этом их будут впускать по «установленному алгоритму», сказал функционер.



«Для первого курса скоро откроем, второй — следующий, будем открывать — чуть позже, когда поймем ситуацию»,— сказал Валерий Фальков.

По данным министра, на сегодня в университетах России находится более 130 000 иностранных студентов. Все они из-за пандемии не смогли вернуться в свои страны. Им помогают материально и с поиском работы.

Как сообщает «Интерфакс», в прошлом учебном году в России учились 297 993 иностранных студентов. Больше всего среди них представителей Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. Напомним, на данный момент РФ открыла авиасообщение только с Турцией, Великобританией, Танзанией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами и Швейцарией, в которые можно отправиться только для работы, учёбы или лечения.