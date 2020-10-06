Торт для Мишустина: повар из Златоуста приготовил лакомство для премьер-министра РФ

Председатель правительства отметил, что таких профессионалов всегда ждут на работу в Кремле.

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Златоустовский техникум технологии и экономики принял участие в телемосте с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Во время общения по видеоконференцсвязи, выпускник суза продемонстрировал торт, который сделал специально для председателя правительства.

«Если что, у нас всегда в правительстве найдется место для профессионалов», — прокомментировал кулинарный шедевр премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В это время председатель правительства РФ находился в Ростове-на-Дону. К телемосту подключались также профессиональные образовательные учреждения из Казани и Красноярска. Студенты колледжей в Красноярске и Златоусте в это время сдавали демонстрационные экзамены.

«2, 3 и 4 октября в нашем техникуме проходил демонстрационный экзамен. В рамках экзамена был запланирован телемост с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Демонстрационный экзамен — это нововведение в профессиональных организациях. Студенты сдают экзамен под видеокамерами, независимые эксперты наблюдают за выполнением заданий, могут сразу выбрать себе хорошего специалиста», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор Златоустовского техникума технологии и экономики Марина Пономарёва.

Егор Мязин — выпускник этого колледжа. Именно он выступил линейным экспертом на экзамене, а также общался с Михаилом Мишустиным.

«Это было для меня необычно, страшно. Ребята даже не волновались так, как мы. Для нас было много работы, нужно было правильно их оценить, чтобы было непредвзято. То есть, чтобы ребята на нас потом не обиделись. Видно, что они старались», — поделился впечатлениями об экзамене выпускник колледжа Егор Мязин.

Демонстрационный экзамен стал этапом промежуточной аттестации для студентов третьего и четвертого курсов колледжа. Ребята справились с ним прекрасно, за пробную версию экзамена они не получили ни одной тройки.