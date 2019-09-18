Взрыв прогремел в одном из общежитий Златоуста

Инцидент произошел в вечернее время. Погиб один человек.

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В одном из общежитий Златоуста, сегодня, 18 сентября, во время конфликта жильцов одной из комнат с их гостем прозвучал хлопок. Как рассказывают очевидцы, взорвался предмет, похожий на гранату.

В радиусе взрыва в этот момент находились пять человек. Один, в чьих руках был приведен в действие «боеприпас», скончался от травм несовместимых с жизнью. Остальных доставили в больницу.

«В Златоусте произошел взрыв. При срабатывании взрывного устройства пострадали пять человек, один из них погиб на месте. Четверых пострадавших осмотрели в травмпункте, оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение», — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, среди пострадавших две женщины и двое мужчин.

«На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Очевидцы рассказывают, что погибший лишился головы. К расследованию подключены следственные органы.

«По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.