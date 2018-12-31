/ По факту взрыва и обрушения дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

В настоящее время идет разбор завалов спасателями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту по факту ЧП в Магнитогорске. Там сегодня утром произошел взрыв, а затем обрушение жилого дома № 164, расположенного по проспекту Карла Маркса.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). — прокомментировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы. Следователи С К РФ при участии следователей-криминалистов регионального управления осматривают место происшествия, а также допрашивают возможных свидетелей и очевидцев.

Основной версией произошедшего на данный момент является взрыв бытового газа. По информации МЧС, три человека погибли. Их тела извлекли из-под завалов. Количество пострадавших уточняется.

Отметим, что организована горячая линия МЧС, где оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам: 8 (351) 239 99 99.

