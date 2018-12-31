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/ Магнитогорская полиция бесплатно восстановит документы всем пострадавшим при обрушении дома

Магнитогорская полиция бесплатно восстановит документы всем пострадавшим при обрушении дома

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Миграционное подразделение полиции Магнитогорска организовало бесплатное восстановление документов для пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в доме № 164 по проспекту Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области информирует о том, что гражданам, пострадавшим в результате обрушения части жилого дома в городе Магнитогорске и утратившим паспорт, необходимо обратиться в Отдел по вопросам миграции Отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 168. — говорится в заявлении пресс-службы.

Контактные телефоны:

  • Отдел по вопросам миграции ОП «Правобережный по г. Магнитогорску: сот.: 8−999−371−00−91; 8−999−371−00−92; 8−999−371−00−85, раб.: 8-(3519)-28−91−80, 28−91−86, 28−91−84.

  • Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области: 8−999−371−26−80.

Напомним, сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске, в доме № 164 по улице Карла Маркса произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. Про предварительной версии причиной трагедии стал взрыв бытового газа в одной из квартир. На данный момент остается неизвестной судьба 79 человек. На месте трагедии развернут оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

МЧС организована горячая линия психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Номер горячей линии: 8 (351) 239 99 99.

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