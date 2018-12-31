/ ММК поможет пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

С таким заявлением выступил председатель совета директоров комбината Виктор Рашников.



С обращением в связи с обрушением дома в Магнитогорске выступил председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Функционер заявил, что произошедшая сегодня ночью трагедия — общая боль всего города и региона.

Руководство области и города, руководство и работники ММК, специальные службы федерального и регионального уровня сегодня объединили свои усилия для устранения последствий этой страшной аварии. На месте ЧП с раннего утра работает спецтехника комбината, добровольцы. ММК выделит необходимую гуманитарную помощь пострадавшим и окажет финансовую поддержку людям, оставшимся без жилья. Комбинат и город направят все необходимые силы и средства на решение проблем, вызванных этой аварией. говорится в заявлении.

Виктор Рашников заверил, что возьмет ход работ и устранение последствий трагедии под личный контроль.

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске, произошел сегодня, 31 декабря, утром. По предварительной версии причиной обрушения подъезда жилого дома стал взрыв бытового газа.

На месте трагедии организована специальная комиссия волг главе с губернатором области Борисом Дубровским. Также в Магнитогорске работают глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Кроме того, в Магнитогорск отправлены криминалисты следственного комитета России из Москвы.

Для пострадавших и их родственников МЧС организовала горячую линию психологической помощи. Телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.