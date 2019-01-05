/ По факту смертельного ДТП в Челябинской области возбуждено уголовное дело

ДТП, повлекшее смерть трех человек, произошло 29 декабря.

Следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту произошедшего 29 декабря дорожно-транспортного происшествия близ села Кичигино.

Установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Polo» 1990 года рождения двигаясь со стороны г. Челябинск не выбрав безопасную скорость движения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Hyundai Accent». — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате столкновения, трое пассажиров автомобиля «Volkswagen Polo», скончались на месте, оба водителя госпитализированы.