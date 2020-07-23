По 17 лет лишения свободы получили два южноуральца за жестокое убийство

Обвиняемые избили потерпевших, а после спрятали трупы в лесу.

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Семнадцать лет лишения свободы получили два жителя Челябинской области. Они, будучи пьяными, совершили жестокое убийство в посёлке Слава Красноармейского района региона, а затем скрыли трупы в лесы. Приговор обвиняемым Радию Бахтегарееву и Александру Самарину сегодня, 23 июля, вынес Челябинский областной суд.



Эпизод, по которому осудили двух мужчин произошёл 22 апреля 2019 года. Осуждённые были пьяны и днём находились у одного из магазинов в посёлке Слава. Там они встретили потерпевших, которые также были под воздействием алкоголя, и между мужчинами возник конфликт. Затем от магазина стычка переместилась в лес.

«Подсудимые отвели потерпевших от магазина в лес, где, действуя группой лиц, напали на Бондаренко, сбили его с ног, после чего Бахтегареев нанес Бондаренко руками и ногами не мене 16 ударов по голове и телу, Самарин нанес руками и ногами не менее 11 ударов по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от комплекса повреждений, входящих в сочетанную травму тела. Непосредственно после этого, Бахтегареев и Самарин напали на лежащего на земле Журавлева, нанесли руками и ногами не менее 28 ударов по различным частям тела потерпевшего. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от комплекса повреждений, входящих в сочетанную травму тела»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После этого Радий Бахтегареев и Александр Самарин спрятали трупы в лесу и скрылись с места преступления. Как сообщили в областной прокуратуре, смерть потерпевших наступила от комплекса повреждений.

Суд над обвиняемыми состоялся сегодня, 23 июля. Инстанция, с с учетом отмены условного осуждения за незаконный оборот наркотиков, признала обоих виновными по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи «Убийство». Радий Бахтегареев и Александр Самарин получили по 17 лет лишения свободы с ограничением её на 1,5 года в исправительной колонии строгого режима.