Плойка стала причиной пожара в Челябинской области

Спасатели незамедлительно прибыли на место ЧП.

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Деревянная школа едва не сгорела в Кыштыме Челябинской области. Распространения огня удалось избежать благодаря оперативно прибывшим на место сотрудникам МЧС. Что стало причиной пожара, сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе регионального «чрезвычайного» ведомства.

Инцидент произошёл 8 июля в 20:38 в двухэтажной школе № 5, расположенной на улице Школьная. Получив сообщение о задымлении в одном из кабинетов на первом этаже, сотрудники МЧС уже через пять минут прибыли на место. А уже спустя три минуты, в 20:46, открытое горение было ликвидировано.

«Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. По одной из версий, кто-то из сотрудников школы оставил электрическую плойку, включенную в сеть. Огнём уничтожена тумба, поврежден умывальник и стена, площадь горения составила 1 квадратный метр. На объект выезжали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части и пожарной части № 117 областной противопожарной службы»,— рассказали в ведомстве.

Ущерб, полученный в результате возгорания, сотрудники регионального ГУ МЧС России назвали минимальным и оценили в 5 тысяч рублей. А также вновь предупредили о том, что никогда не стоит оставлять включенными в сеть электроприборы и уходить из помещения во избежание неприятностей.