Горит лес около «Золотого пляжа» на Тургояке

Пожарные тушат несколько очагов возгорания.

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На Тургояке возле «Золотого пляжа» горит лес. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают очевидцы. По информации местных жителей, оттуда виден столб дыма.



В МЧС сайту «Первый областной» подтвердили факт пожаров вблизи «Золотого пляжа». Сейчас там горят несколько разрозненных участков разной площади. Они не представляют угрозы для горожан.

«Горят разрозненные очаги, их площадь разная, где-то 1 гектар, где-то 0,7 гектара. Угрозы нет, горит подстилка, пожарные продолжают работать. Очаги разные, появляются, пропадают»,— прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе МЧС добавили, что более подробная информация о возгораниях будет известна после завершения всех работ.

Отметим, что пожарные Миасса уже боролись с возгораниями в прошедшее воскресенье. Тогда было зафиксировано сразу шесть очагов огня в лесных массивах города.