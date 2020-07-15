Нацпарк «Таганай» объявил о повышенном классе пожарной опасности

Туристов просят быть крайне внимательными в обращении с огнем.

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В национальном парке «Таганай» объявили повышенный класс пожарной опасности. Всех посетителей просят быть предельно осторожными с огнем. Из-за аномальной жары, которая уже несколько недель стоит на территории Челябинской обасти, пересохли ручьи и родники, а мох и трава остаются достаточно сухими из-за отсутствия дождей. Все это лишь усугубляет возможность возникновения пожара.

«Потому мы просим туристов неукоснительно соблюдать правила посещения и быть особенно внимательными при обращении с огнём. Костры рекомендуется разводить только в оборудованных для этого местах в приютах. Не курите на ходу — летящий пепел может стать причиной пожара, тем более что мох сейчас очень сухой, и готов вспыхнуть как спичка», — обращаются к посетителям сотрудники нацпарка «Таганай».

Туристов просят собирать окурки в специальные емкости, а не оставлять на территории парка, поскольку плохо потушенный окурок может стать причиной пожара.