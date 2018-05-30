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/ Группа юных пловцов не вернулась с тренировки на Первом озере

Группа юных пловцов не вернулась с тренировки на Первом озере

﻿Байдарочники перестали выходить на связь.
сегодня в 11:39
  |  Происшествия

Накануне, 29 мая, группа подростков вместе с тренером проводила тренировку на байдарках. 8 человек отрабатывали упражнения по гребле на Первом озере. В какой-то момент юные спортсмены перестали выходить на связь и не вернулись в назначенное время на базу. В тот момент детей начали искать взволнованные родители. На место выехали 2 группы спасателей и полицейские.

Подул сильный ветер. Они причалили к берегу и пошли пешком, остановили едущую машину. Попросили у водителя телефон, чтобы вызвать спасателей. Свои мобильные телефоны спортсмены на тренировку не брали. — рассказывает пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

В 23 часа 49 минут группа вышла на связь. Свои байдарки пловцы оставили на том берегу, к которому причалили во время сильного ветра. Многие родители тут же прибыли к месту, где находились дети и развезли их на машинах по домам. К счастью, пострадавших нет.

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