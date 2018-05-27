/ 72-летний пенсионер ушел в гараж и пропал

В Миассе организуют срочный сбор на поиски.

72-летний Владимир Карпов 21 мая в Миассе вышел из дома и отправился в гараж. До места назначения он так и не добрался. Известий от пенсионера нет уже почти неделю. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

На вид пропавшему 70 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, зеленые глаза. Особые приметы: трясущаяся правая рука из-за болезни, желтый оттенок кожи. В день исчезновения пенсионер был в темно-синей спортивной куртке, черных брюках, темно-синем свитере с рисунком птицы, черных туфлях, камуфляжной кепке.

К поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал». Сегодня, 27 мая, они организуют прочес местности.

Время сбора: 27 мая 2018 года в 15:00. Точка сбора: 55.54 374, 60.127 938. Форма одежды: лес. С собой фонари, термос с чаем, бутерброды. Координатор: Михаил Аригато, 89 123 051 907. — сказано в сообщении добровольцев.

Передать информацию о местоположении пропавшего можно по телефону 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска Валентине 89 000 805 375.