/ Туристы потеряли отдельно плывущего товарища на реке Юрюзань

О пропаже стало известно после обнаружения пустой лодки.

В конце апреля туристам, сплавлявшимся по реке Юрюзань, потребовалась помощь в поисках товарища. В какой-то момент мужчина пропал из поля зрения своих спутников. Найти удалось лишь пустую лодку.

Прибыв на место, областные спасатели приступили к поискам по данным им ориентирам. На следующий день поиски были продолжены. Как оказалось, мужчина вышел на острове, а лодку упустил. Пришлось остаться там на ночлег. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На поиски мужчины ушли почти сутки. Его обнаружили двое сплавляющихся и отправили к спасателям, а тем направили туриста в лагерь. От медицинской помощи мужчина отказался.