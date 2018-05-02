Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Туристы потеряли отдельно плывущего товарища на реке Юрюзань

Туристы потеряли отдельно плывущего товарища на реке Юрюзань

О пропаже стало известно после обнаружения пустой лодки.
сегодня в 10:34
  |  Происшествия

В конце апреля туристам, сплавлявшимся по реке Юрюзань, потребовалась помощь в поисках товарища. В какой-то момент мужчина пропал из поля зрения своих спутников. Найти удалось лишь пустую лодку.

Прибыв на место, областные спасатели приступили к поискам по данным им ориентирам. На следующий день поиски были продолжены. Как оказалось, мужчина вышел на острове, а лодку упустил. Пришлось остаться там на ночлег. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На поиски мужчины ушли почти сутки. Его обнаружили двое сплавляющихся и отправили к спасателям, а тем направили туриста в лагерь. От медицинской помощи мужчина отказался.

Общество
Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»
24.04.2018
Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»
Общество
Нагайбакские фигурки защитят честь региона на конкурсе «Туристический сувенир»
17.04.2018
Нагайбакские фигурки защитят честь региона на конкурсе «Туристический сувенир»
Общество
Спасать рыбаков и туристов в Челябинской области будут на воздушной подушке
31.03.2018
Спасать рыбаков и туристов в Челябинской области будут на воздушной подушке
Общество
Метеоритом, литьем и оружием намерены привлекать туристов на Южный Урал
13.03.2018
Метеоритом, литьем и оружием намерены привлекать туристов на Южный Урал
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале
сегодня в 15:10
Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале
Общество
Facebook поможет одиноким пользователям найти себе пару
сегодня в 14:56
Facebook поможет одиноким пользователям найти себе пару
Общество
Южноуральские пенсионеры получат майские выплаты досрочно
сегодня в 14:30
Южноуральские пенсионеры получат майские выплаты досрочно
Происшествия
Россельхознадзор выявил нарушения на мясном производстве в Челябинске
сегодня в 14:08
Россельхознадзор выявил нарушения на мясном производстве в Челябинске
Хоккей
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
сегодня в 13:56
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
Общество
Челябинцы попали в пробки, несмотря на предупреждения о перекрытии проспекта Ленина
сегодня в 13:31
Челябинцы попали в пробки, несмотря на предупреждения о перекрытии проспекта Ленина
Общество
Ремонт на участке Магнитогорск-Кизильское станет помехой для транспорта на 5 месяцев
сегодня в 12:54
Ремонт на участке Магнитогорск-Кизильское станет помехой для транспорта на 5 месяцев
Происшествия
Грузовая «ГАЗель» вылетела с дороги при невыясненных обстоятельствах на Южном Урале
сегодня в 12:25
Грузовая «ГАЗель» вылетела с дороги при невыясненных обстоятельствах на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6