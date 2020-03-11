Плата за воздух: пенсионер из Еманжелинска попался на уловку мошенника

Мужчина заказал процессор в интернете по предоплате.

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В полицию обратился 66-летний житель Еманжелинска. Пенсионер рассказал, что хотел купить компьютерный процессор по объявлению в интернете. Продавец якобы из другого города потребовал оплатить товар, взамен пообещав переслать его по почте. После получения денег он пропал, а комплектующую покупатель так и не получил.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний челябинец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Деньги он вернул потерпевшему.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Помните, что перед тем, как заказать товар в интернете, стоит почитать отзывы о продавце или сайте, где вы намерены совершить покупку. Оплачивайте заказ только при получении.