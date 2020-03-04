40 тысяч рублей украл мошенник с банковской карты челябинца

Звонивший представился банковским сотрудником.

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В Челябинске у местного жителя списали с банковской карты 40 тысяч рублей. Похититель представился сотрудником банка.

Инцидент произошёл в Ленинском районе Челябинска. 38-летний мужчина обратился с заявлением в полицию и рассказал, что ему позвонил сотрудник банка, назвал его по имени и отчеству и заявил, что кто-то пытается получить доступ к его расчётному счёту. А для того, чтобы мошенники не смогли украсть средства, необходимо сообщить «банковскому сотруднику» реквизиты карты и код из SMS-сообщения.

Мужчина, несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ и по радио, доверился и сообщил мошеннику все необходимые данные, после чего и пропали деньги.

«По данному факту в Отделе полиции „Ленинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Мошеннику грозит тюремное заключение на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Случаи, когда мошенники представляются банковскими работниками и крадут средства с карт, происходят всё чаще, поэтому сотрудники полиции напоминают южноуральцам о том, что банковские работники никогда не запрашивают личные и секретные данные карты. А если такой звонок всё-таки поступил, то разговор необходимо сразу же прервать и перезвонить в банк путём самостоятельно набора номера, поскольку часто мошенники маскируют свои номера под банковские.