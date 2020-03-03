Мошенники начали воровать баллы с карт лояльности

Особая активность была проявлена в 2019 году.

Послушать 00:00

В 2019 году в России в несколько раз возросло число мошенничеств с картами лояльности. В отдельные месяцы было замечено до нескольких тысяч попыток снять бонусы. Эксперты рассказали изданию «Известия», что так привлекает мошенников.

С каждым годом в России всё больше набирают популярность программы лояльности, причём в 2019 году большинство торговых сетей перешли с пластиковых карточек на цифровой формат. Этим и пользуются мошенники: они взламывают личные кабинеты пользователей и списывают их бонусы. А так как покупатели не слишком пристально следят за количеством бонусов, как за счётом банковской карты, то обмануть их проще простого. Кроме того, как правило, программы лояльности не так защищены, как банковские, поэтому взломать их могут даже студенты.

«Ещё хакеров привлекает тот факт, что баллы можно монетизировать: в зависимости от программы лояльности размер возврата может варьироваться от 30 до 50% от суммы баллов. Сами же баллы крупных ритейлеров сопоставимы с депозитами, размещёнными в банках»,— рассказал «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Бывает, что баллами покупателей пользуются и сами продавцы, которые имеют доступ к программе лояльности. Ещё один способ «обокрасть» посетителей — регистрировать чужие карты на себя.

Многие представители ритейлов уже обеспокоены действиями мошенников, ведь кража бонусов не только наносит ущерб торговой сети, но и рушит доверие покупателей. Некоторые уже вводят двухфакторную идентификацию, а кто-то даже планирует ввести CVC-коды.