/ Плачущего на подоконнике мальчика спасли из горящей квартиры

Ребенок сам поджег помещение.

Маленького пиромана спасли из горящей квартиры пожарные. Все случилось в доме на улице Сулимова 6 февраля. Плачущего на подоконнике мальчика заметила прохожая. Она позвонила в ЕДДС, рассказав о происходящем.

Вытащить малыша из квартиры оказалось нелегко: на окнах были металлические решетки. Их быстро срезали спасатели, а с огнем справились сотрудники МЧС. Оказалось, что пламя разгорелось из-за баловства ребенка с зажигалкой.

В момент возникновения пожара ребенок находился в квартире один. Папа и мама были на работе. Мальчик обнаружил зажигалку и начал поджигать бумагу. Разгоревшееся пламя испугало малыша, он забрался на подоконник и стал просить о помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Родители приехали домой только через 15 минут после завершения спасательной операции.

Сотрудники МЧС напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять дома одних. Если это неизбежно, детям нужно рассказать, куда звонить в случае пожара.