/ Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области

Женщина должна устроиться на работу, если хочет дальше воспитывать детей.

Двух дочек забрали у нетрезвой мамы в Челябинской области. Полицейские Златоуста пришли к семье вечером: мама спала, дети были предоставлены сами себе. По словам соседей, малыши бегали по этажу и мешали всем. В квартире, где проживают дети и мама, оказались непригодные для проживания условия. Поэтому детей забрали в центр реабилитации.

В семье не созданы условия для детей: нет постельного белья, отдельных мест для сна. Дети будут изъяты из семьи и помешены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Конечно, их вернут в семью, когда обстановка оздоровится, мама найдет работу и создаст условия, необходимые для воспитания детей. — рассказала старший инспектор ПДН Златоуста Наталья Магуйсян.

Женщину также привлекут к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».