/ 70-летний пенсионер ушел из дома после Нового года и не вернулся

Михаил Дмитриев пропал 13 января этого года.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разыскивает 70-летнего жителя поселка Березинский Чесменского района Михаила Дмитриева. Пенсионер ушел из дома 13-го января и не вернулся.

Особые приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. Одежда: куртка зеленой камуфляжной расцветки, черные штаны, серые тканевые сапоги, серая шапка-ушанка. — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаил Дмитриева просят сообщить по телефону горячей линии: 8−800−700−54−52 или 112.