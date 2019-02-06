/ Пенсионный фонд объяснил, за что требует у челябинца вернуть 3 копейки

Размер переплаты повеселил всех, ознакомившихся с ситуацией.

Уведомление жителю Тракторозаводского района Челябинска об излишней пенсии в три копейки стало поводом для обсуждения в интернете. Фотография заявления появилась в популярной развлекательной сети «Пикабу» сегодня, 6 февраля.

В связи с пересмотром размера пенсии, за период с 18.06.2018 по 30.06.2018 года Вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 0 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой пенсии просим Вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке. — гласит обращение УПФР в Тракторозаводском районе Челябинска.

Ситуацию с переплатой в три копейки прокомментировали в ОПФР по Челябинской области. Представители ведомства сослались на Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» по которому они обязаны контролировать расходование средств бюджета Пенсионного фонда России.

При назначении пенсии любого вида устанавливается размер пенсии, подлежащий выплате. В случае, если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, который превышает установленный, — образуется излишне выплаченная сумма пенсии. Законодательством не установлены ограничения по размеру денежного эквивалента для применения понятия «излишне выплаченная сумма пенсии». Таким образом, это может быть сумма от 1 копейки и выше. В случае изменения размера пенсии территориальный орган ПФР уведомляет получателя о факте и размере переплаты. — объяснили ситуацию в ОПФР по Челябинской области.

В Пенсионном фонде утверждают: уведомление, размещенное в интернете, действует в соответствии с законодательством страны. Образовавшуюся задолженность они предлагают оплатить несколькими способами: внесением получателем пенсии через кредитную организацию на счет отделения ПФР или удержанием из размера пенсии на основании соответствующего заявления получателя.