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/ Российские предпенсионеры смогут пройти тест по профориентации

Российские предпенсионеры смогут пройти тест по профориентации

Новая услуга поможет пожилым людям в выборе специальности, уверены в Минтруде.
сегодня в 21:10
  |  Общество

Россияне предпенсионного возраста смогут пройти тест по профориентации, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд. В первую очередь, речь идет о тех, кто обратился к государству по поводу переобучения. Как пояснили в ведомстве, новая услуга позволит россиянам определиться с выбором специальности, заменив ее при необходимости.

Эксперты считают, что самый большой спрос будет на вакансии специалистов call-центров, розничной торговли или в сфере административно-хозяйственной деятельности, а граждане с высокой квалификацией и большим стажем работы смогут продолжить работать в своей профессии. В Союзе пенсионеров России, по словам «Известий», усомнились в желании старшего поколения менять работу после долгих лет трудовой деятельности на выбранной специальности.

Отметим, что инициатива напрямую связана с повышением пенсионного возраста в стране. После десятилетнего переходного периода, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Государство предложило предпенсионерам программу бесплатного профессионального обучения, благодаря которой свою квалификацию смогут повысить 450 тысяч пожилых жителей России.

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