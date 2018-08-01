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/ «Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре

«Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре

Неизвестных хищник выпил кровь птиц
сегодня в 13:53
  |  Происшествия

Свято-Казанский женский монастырь в Троицке подвергся нападению неизвестного существа. Жуткую картину обнаружили монахини на подворье, где живут домашние утки. Одиннадцать бездыханных птиц породы «Пингвин» лежали на земле. После нападения хищника выжить удалось только одной птице.

Выжила лишь одна уточка. Ее сейчас выхаживают в монастыре. У нее перекушено горло и сломано крыло, но она жива пока что. Говорят, что утки пытались спастись, они разбежались. Они пытались спрятаться, их в разных местах находили. — рассказывают сайту «Первый областной» с места происшествия.

Уверенно говорить о том, кто на самом деле задушил стаю уток, монахини не решаются.

Места здесь почти дикие, рядом лес. Водятся хорьки и ласки. Мы предполагаем, что как раз ласка и убила наших уточек. Остались характерные следы — птицы были задушены, а их кровь, слово, высосали. — рассказала сайту «Первый областной» казначея Свято-Казанского женского монастыря Троицка, монахиня Варсонофия.

Защитить монастырских птиц не смогла даже живущая там немецкая овчарка по кличке Мухтар. Поэтому сейчас сестры монастыря хотят завести еще одного охотника — собаку породы рэт-терьер.

Отметим, что уток породы «Пингвин» в подворье троицкого монастыря поселили совсем недавно.

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