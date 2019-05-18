/ «Чупакабра» убивает кур, кроликов и овец в Челябинской области

От действий загадочного зверя пострадало несколько хозяйств в одном поселке.

В поселке Челябинской области неизвестный зверь убивает кур, кроликов и овец. Фотографии опубликовали в группе «Черное и белое Магнитогорск». На снимках видно, что домашних животных ранят в шею, а чтобы пробраться в загон «чупакабра» роет лаз и разгибает проволочные прутья. При этом собаки на него не реагируют, а в ловушки зверь не попадает.

Пишем коллективное заявление! За сегодняшнюю ночь пострадало ещё четверо домов. Зверь нападает на хозяйство, убивая животных и птиц (курятники, крольчатники — все клетки, которые ниже полутора метров). Разрывает решетки и сетки, выламывает двери в клетки и сараи. Роет подкопы под забором, в слабых местах просто разламывает себе проход. Около приманок отравленных и капканов — следы есть, но приманку не трогает. Собаки не реагируют. — рассказали в соцсетях пострадавшие владельцы домашних животных.

Те, кто сталкивался с подобной проблемой ранее, предположили, что «убийцей» может быть выброшенный на улицу пес. Среди диких животных — лиса, барсук или ласка.

Беспокоящимся о своем хозяйстве предлагают караулить зверя ночью и обезвреживать.