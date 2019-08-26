Маленького шпица в Златоусте разодрала соседская собака

По словам соседей, дворнягу боится весь поселок.

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В Златоусте на улице Сплавная, среди частных жилых домов, большая дворняга загрызла маленького шпица. Собаки совершенно случайно встретились на улице: малыш Тимоша выбежал вслед за хозяином, а большой пес выскочил, когда ребенок не закрыл калитку дома.

«Возле моего дома мы находились. Соседская собака выскочила из травы, схватила мою собаку за спину, начала его трепать. Я добежал, но он уже утащил собаку в проулок, все еще трепал. Я догнал, схватил Тимошу, но он уже был мертв. Соседская собака в это время успела укусить и меня», — рассказывает сайту «Первый областной» пострадавший Сергей Боронников.

Как говорят соседи, большой черный пес, живущий рядом с ними, агрессивен. Он лает и пытается нападать. Хозяина даже попросили поставить сетку под забором, чтобы убрать зазор, в который пес мог вылезти на улицу. Но сетка не помогла, по роковой случайности, собака смогла выбраться.

«Мы собирались гулять с детьми, я стоял у дома с коляской. Из соседнего дома выбежала собака, пока ребенок заходил за самокатом и открыл калитку. Собака побежала на другой конец улицы, ее ловили. Потом прибежала сюда. У соседа шпиц, она увидела его, начала лаять и схватила. Хозяин кричал, размахивал руками, пытался отогнать собаку. Маленькая собачка погибла, очень ее жаль. Я считаю, что это вина всех, кто-то не воспитал своего пса, а кто-то не уследил», — прокомментировал для сайта «Первый областной» очевидец происшествия.

Малыш Тимоша прожил на улице Сплавная всего месяц. В свой дом его привезли на время ремонта в квартире.

«Шесть лет назад мы купили собаку для внучки, чтобы она не боялась сидеть дома одна, когда возвращается из школы. Он был членом семьи, жил у детей в квартире. К нам его привезли на время, пока ремонт у них в квартире. Мы не знаем, что делать, собака была ее, сейчас ей 13, мы не знаем, как ей сказать, для нее это будет удар», — прокомментировала для сайта «Первый областной» хозяйка шпица Алина Боронникова.

Сергей Бронников написал заявление в полицию, теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоить выяснить все обстоятельства происшествия.