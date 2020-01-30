Суд вынес приговор челябинцу, ударившему командира самолета «Новосибирск — Москва»

Пьяный мужчина матерился и нападал на проводников.

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Суд вынес приговор 36-летнему южноуральцу, который в мае прошлого года устроил дебош на борту самолета, направлявшегося из Новосибирска в Москву. Он признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и оскорблении представителей власти.

Напомним, утром 14 мая 2019 года на борту самолета, вылетающего рейсом Новосибирск — Москва, нетрезвый пассажир в помещении телетрапа выражался грубой нецензурной бранью и толкал бортпроводников. На замечания мужчина не реагировал, после чего зашел в кабину летного экипажа и ударил командира.

«Для предотвращения хулиганских действий дебошира на борт воздушного судна прибыли сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Толмачево. Желая воспрепятствовать их законным действиям, пассажир публично оскорбил сотрудника полиции, унизив его честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.