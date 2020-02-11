Челябинец вступил в бой с унитазом в кальянной

Погром сняла камера видеонаблюдения.

Послушать 00:00

Житель Челябинска устроил погром в одном из заведений города. ЧП произошло на Краснопольском проспекте. Дебош попал на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, что мужчина заходит в уборную кальянной и начинает швырять комод. После парень заходит в одну из кабинок и пытается сломать унитаз. Разобравшись с «противниками», странный посетитель уходит, как ни в чём не бывало.

На место приехали сотрудники частного охранного предприятия. Хулигана задержали и передали полицейским. Теперь крушителю придется возмещать заведению ущерб.

Видео можно посмотреть здесь.