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Житель Челябинска устроил погром в одном из заведений города. ЧП произошло на Краснопольском проспекте. Дебош попал на запись камеры наблюдения.
На кадрах видно, что мужчина заходит в уборную кальянной и начинает швырять комод. После парень заходит в одну из кабинок и пытается сломать унитаз. Разобравшись с «противниками», странный посетитель уходит, как ни в чём не бывало.
На место приехали сотрудники частного охранного предприятия. Хулигана задержали и передали полицейским. Теперь крушителю придется возмещать заведению ущерб.
Видео можно посмотреть здесь.