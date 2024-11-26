Петарда взорвалась у 11‑летнего школьника в руках в Челябинске

Ребенку помог фельдшер ОМОНа, который по счастливой случайности оказался рядом

В Челябинске 11-летнего мальчика доставили в больницу после игры с петардой. Снаряд взорвался у школьника в руках. На помощь ребенку пришел сотрудник Росгвардии, который гулял неподалеку.

Как рассказали в пресс-службе Уральского округа войск нацгвардии РФ, у фельдшера ОМОН «Атом» Управления Росгвардии по Челябинской области был выходной. Он стоял на улице рядом с домом № 42 на улице Туруханской и ждал своего ребенка.

Вдруг он услышал хлопок и увидел бегущего из-за угла плачущего мальчика. Ребенок рассказал, что случилось.

«Росгвардеец незамедлительно вызвал скорую и до прибытия медиков оказывал ребенку первую помощь», — сказали в пресс-службе.

Школьника доставили в медучреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.