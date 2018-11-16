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/ Идущего пешком в Тюмень мужчину обнаружили спасатели под Усть-Катавом

Идущего пешком в Тюмень мужчину обнаружили спасатели под Усть-Катавом

Путешественник, по его словам, успел преодолеть 2 тысячи километров.
сегодня в 08:45
  |  Происшествия

В горном районе Челябинской области спасатели оказали помощь жителю Тюмени. Мужчина шел пешком по трассе М-5. Сотрудники ПСС нагнали его под Усть-Катавом около полудня. У мужчины были явные признаки обморожения. Как удалось узнать, 33-летний тюменец собирался добраться до родного города. С начала своего путешествия мужчина уже преодолел 2233 километра.

По словам мужчины, он направлялся из Питера в Тюмень. В момент вызова спасателей мужчина передвигался по трассе пешком. Что сподвигло его на такой подвиг, неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Мужчину с обморожением рук передали сотрудникам скорой помощи.

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