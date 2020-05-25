Кроссовер сбил школьника в Миассе

Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте.

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ДТП произошло вечером 24 мая возле одного из домов по улице Орловская в Миассе. 29-летний водитель «Лада Икс-рей» сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

«В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — прокомментировала инспектор по пропаганде ГИБДД города Дарья Лунева.

Пешеходам напоминают: будьте внимательны на дороге, используйте светоотражающие элементы на одежде. Водителям необходимо снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.